Les bolides délirants reviennent à Lausanne

Le dimanche 10 septembre 2017, après une absence de 12 ans, la Red Bull Caisses à Savon revient en Suisse. Cette fois-ci, les pilotes amateurs foncent sur un circuit qui les amène en direction du lac Léman. La phase de candidature pour les bricolos de génie est dès à présent ouverte. 70 équipes venues de toute la Suisse prendront le départ.

La Red Bull Caisses à Savon est cette course hors des sentiers battus au cours de laquelle de courageux pilotes dévalent une piste en pente raide dans des caisses à savon qu’ils ont construites eux-mêmes. Celles- ci sont toutes faites à la main et ne sont propulsées ni par de l’essence, ni par du diesel, mais par une bonne dose de courage, de détermination et d’esprit d’équipe. Le circuit est à la mesure du défi: le départ se fait du 45 de l’Avenue d’Ouchy. La piste, semée de virages et d’obstacles, se termine 430 mètres plus loin, au château d’Ouchy. Le coup d’envoi sera donné vers 13 heures.

Aucune limite n’est imposée à la créativité: chauve-souris véloce, banane qui tient bien la route dans les virages ou pièce montée haute en couleur. Le règlement ne sert qu’à garantir équité et sécurité: les équipes se composent de cinq personnes dont deux au maximum prennent place dans la caisse à savon. Tous les participants doivent être âgés de 16 ans au moins.

Mais pour gagner, une machine extravagante ne suffit pas. Le jury sur place évalue les pilotes amateurs selon les critères de créativité, de spectacle et de vitesse, tous trois à égalité. La construction de la caisse à savon ainsi que le « show » donné juste avant le départ sont décisifs pour les points en matière d’originalité et de valeur spectaculaire. Cela dit, malgré tout le plaisir de se donner en spectacle, l’objectif est et demeure d’arriver au but le plus rapidement possible.

