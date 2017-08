Les Francomanias investissent le cœur de Bulle

Du 30 août au 2 septembre, Bulle va vibrer au rythme de ce qui se fait de mieux en musique actuelle grâce aux Francomanias. Entre du rock, du hip hop, de la musique électronique, de la chanson à texte et du folk, le festival propose une programmation riche et variée qui fera autant la part belle aux têtes d’affiches comme Petit Biscuit, Fishbach, Deen Burbigo ou Louis Berry qu’aux artistes plus confidentiels et plein de belles promesses. Le directeur des Francomanias Jean-Philippe Ghillani et le programmateur Emmanuel Colliard nous en diront plus le jeudi 24 août à 8h sur ce festival qui présente également des créations originales.