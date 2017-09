Michel Drucker: De la télé au planches

A 75 ans, dont plus de 50 passés sur les plateaux de télévision, Michel Drucker en a vu passer des invités. Il rêvait de pouvoir un jour raconter ses meilleures anecdotes et de se retrouver, comme ses invités, seul face au public. C’est maintenant chose faite avec son spectacle « Seul… avec vous. » Michel Drucker sera de passage à Lausanne, sur la scène du Métropole, le samedi 7 octobre 2017.

Cinquante ans de complicité avec trois générations de stars, chanteurs, acteurs, sportifs, hommes politiques, vedettes de télévision. Mais surtout cinquante ans de complicité… avec les téléspectateurs ! Découvrez les coulisses et l’envers du décor, de la vie et de la carrière exemplaire d’un animateur qui ne sait pas s’arrêter. D’ailleurs, Michel Drucker annonce la parution d’un nouvel ouvrage pour 2018. Il s’agira là de son treizième livre et il évoquera l’âge et le jeunisme à la télévision. Le livre devrait s’intituler Ça vous fait quel âge déjà ? Sujet qui semble particulièrement toucher Michel Drucker qui a fêté son 75e anniversaire le 12 septembre dernier. Rendez-vous ce mardi 26 septembre à 8h sur LFM.