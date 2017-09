Montreux Acrobaties, le pari fou de passionnés de vrilles

Les 23 et 24 septembre, plus de 36 sports acrobatiques seront réunis au centre-ville et sur les quais de Montreux pour le Montreux Acrobaties. Toutes les disciplines phares de l’acrobatie seront représentées, de la gymnastique à la danse en passant par le cirque, le freestyle, l’air, l’eau, les arts martiaux ou encore la voltige équestre. Pour l’occasion, le Montreux Acrobaties fera venir plus de 10 champions et vice-champions du monde pour faire frissonner le public et offrir un spectacle inédit. Sylvain Gaeng, responsable presse de l’événement, sera sur LFM ce mardi 19 septembre à 7h pour parler de ce nouveau rendez-vous qui propose près de 100 démonstrations par jour qui feront vibrer Montreux aux sons des pirouettes, voltiges, sauts périlleux, cabrioles, vrilles et plongeons.

