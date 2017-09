Nos artistes suisses ont du talent avec James Gruntz sur LFM

James Gruntz fait à nouveau parler de lui! «WAVES», le sixième album du singer-songwriter et producteur suisse de 30 ans, sort ce vendredi 15 septembre. Il montre l’évolution de l’artiste et de sa musique qui reste en perpétuel mouvement. Ainsi, on y retrouve ce qui fait l’ADN musicale de James Gruntz en tant qu’auteur-compositeur, musicien et chanteur d’exception, mais aussi dans ce qui fait sa différence aujourd’hui: la musique évolutive d’un artiste en mutation. Le premier single «YOU» est classé sur les playlistes radios dans toute la Suisse et le deuxième extrait «WAVES» connaît lui aussi une belle vague de succès. James Gruntz a écrit, composé et enregistré le plus gros des 11 titres de son album dans son homestudio qu’il a aménagé expressément pour cette production. L’album a été mastérisé par Ted Jensen du célèbre Sterling Sound Studio à New York qui travail notamment avec (Norah Jones, Santana, Madonna….). James Gruntz à choisi LFM ce mercredi à 8h pour dévoiler avec un showcase exclusif son nouvel album WAVES à la Suisse Romande..

Gagnez le nouvel album de James Gruntz par WhatsApp ! Envoyez: James Gruntz, coordonnées complètes au 079 842 10 33

Il sera en concert le 02 décembre à L’Usine de Genève.