Prévoyance vieillesse 2020 : comprendre les enjeux principaux

La prévoyance vieillesse est l’institution sociale la plus importante de Suisse. Sa stabilité financière étant menacée en raison de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations à forte natalité, de l’augmentation de l’espérance de vie et du niveau extrêmement bas des taux d’intérêt sur les placements, sa réforme est proposée au peuple suisse qui peut se prononcer sur cet objet jusqu’au 24 septembre. Quel est le fond de cette réforme ? Qui cela avantagera-t-il ou non ? Avec quel financement ? Pourquoi faut-il se prononcer sur un arrêté fédéral et sur la loi ? Jérôme Favre, correspondant à Berne pour les Radios Régionales Romandes, nous expliquera les enjeux de cette votation ce mercredi 13 septembre à 7h15.

