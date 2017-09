Sandrine Quétier fait sa rentrée avec LFM

Sandrine Quétier fait sa rentrée sur TF1 avec la dixième saison de 50’inside et la huitième saison de Danse avec les Stars. Danse avec les Star qui revient le samedi 14 octobre sur TF1 à 20h50 avec un ou une co-animatrice aux côtés de Sandrine Quétier. De qui s’agira-t-il ? Les rumeurs vont bon train… Qui va remplacer Laurent Ournac qui avait annoncé qu’il ne souhaitait plus co-présenter l’émission ? TF1 envisagerait un tournus entre ses animateurs stars. Imaginez, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et Christophe Dechavanne, ou …?

Une idée unique qui donnerait, à chaque émission, un cachet différent ! Un nouveau scénario possible donc pour accompagner la belle Sandrine Quétier sur le plateau de l’émission de Danse avec les Stars. Réponse, peut-être, de Sandrine Quétier ce mercredi 27 septembre à 8h sur LFM.