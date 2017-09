Succession de Didier Burkhalter : l’heure du verdict

Qui de la Vaudoise Isabelle Moret, du Tessinois Ignazio Cassis ou du Genevois Pierre Maudet sera élu pour succéder au conseiller fédéral Didier Burkhalter ? La position de favori d’Ignazio Cassis se concrétisera-t-elle ? Le nouveau conseiller fédéral sera-t-il tessinois ou romand ? Après plusieurs semaines de questions et de pronostics, le verdict est pour ce mercredi 20 septembre. Pour l’occasion, notre journaliste Charles Super sera au cœur de l’action, au Palais fédéral, et en direct sur LFM. Analyses, pronostics, réactions, et, évidemment, résultat du vote, il nous dira tout ce qu’il se passe à Berne dès 6h50 et durant toute la matinée.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33