Tous ensemble, pour sauver le Marché de Noël de Morges à Morges!

Le Marché de Noël de Morges lance un financement participatif pour permettre à la manifestation de se pérenniser dans l’enceinte du Château de Morges. Malgré le soutien précieux des sponsors et des partenaires du Marché de Noël, le comité d’organisation a besoin de l’appui de soutien pour développer la future manifestation. La plateforme de crowdfunding choisie par l’association du Marché de Noël est Héros Locaux. C’est la seule qui permet à ce jour aux associations de récupérer le 100% des dons sans aucune commission. Le Marché de Noël a déjà franchi avec succès la première étape : récolter plus de 100 fans sur la plateforme. Héros Locaux valide uniquement les projets qui arrivent à rassembler ce nombre de personnes autour d’un projet pour garantir la qualité de ceux-ci. L’objectif maintenant est de récolter en moins de 50 jours CHF 25’000.- ou plus. https://www.heroslocaux.ch/morges-noel . Plus de 70 exposants sont attendus pour cette première édition dans un environnement historique et unique qu’est le Château de Morges. De plus, des animations seront prévues pour les petits et les grands pour faire de ce premier marché de Noël au Château un lieu de rencontre en famille ou entre amis. Découvrez le projet sous toutes ses coutures avec les organisateurs de l’événement, Mélanie Mojon et Véronique Bornand Sickenberg seront ce mardi matin à 6h35 dans « Faites-nous-rêver » sur LFM.

