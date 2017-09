« Tu parles Charles! », un ouvrage qui bouscule

Après «En voiture Simone!» et «Fonce Alphonse!» qui s’attaquaient à la voiture et à la Consigne énergie-grise, Lucien Willemin publie « Tu parles Charles ! », un ouvrage qui nous confronte à nos préjugés en matière d’alimentation. Vaut-il mieux consommer de la carotte bio venue de loin ou de la carotte traitée par la chimie, mais locale ? Sur la base de ce questionnement, Lucien Willemin invite, en 75 pages, les lecteurs à questionner le discours établi et à approfondir leur réflexion sur leur manière de consommer. Il sera notre invité ce mardi 12 septembre dès 8h.

