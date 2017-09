Un « Supermâle » qui fait un carton

Mirko Rochat est un artiste depuis toujours qui, très jeune déjà, se déguise, invente des personnages et imite les personnalités. Sans aucun parcours théâtral, il berce cependant un rêve, celui de devenir acteur et de monter à Paris. La peur d’échouer et la distance le retiennent et il décide de se lancer dans une profession plus terre-à-terre. Son besoin constant de faire rire son entourage le rattrape quelques années plus tard et, à l’automne 2011, il décide de se présenter pour la première fois devant un public avec un sketch de 5 minutes, au sein d’un comedy club.

Six ans plus tard, le Pampignolais tourne avec son premier one man show « Supermâle », salué par la critique et le public, et a réalisé son rêve de se produire à Paris. Sur LFM demain dès 7h, Mirko Rochat nous parlera de son parcours entre la Suisse romande et Paris, de ses rêves d’artiste et de son succès grandissant.

