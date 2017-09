Voyagez dans le temps avec « Faites-Nous-Rêver » sur LFM

Plus de 8 ans après leur dernier concert au Théâtre de Beausobre, l’équipe de The Wall.ch s’attaque à un nouveau défi, reprendre le mythique concert événement « Woodstock » !

Le public a pu découvrir en avant-première lors du Pop Rock Festival de Gilly en septembre 2016 deux heures de show donné par près de 50 guitaristes, chanteurs et autres musiciens, reprenant tour à tour les titres de Jimi Hendrix, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & Young, et bien d’autres. Deux nouveaux concerts, en plein air, sont prévus pour les 8 & 9 septembre 2017 à la salle polyvalente du Léman à Apples. Jacques Saugy nous présentera cet événement ce mercredi à 6h30 dans « Faites Nous Rêver »!

https://www.woodstock-thewall.ch/