Parlons solutions internet et téléphone fixe et mobile avec UPC

Parlons solutions internet haut débit, télévision et téléphonie fixe et mobile avec le câblo-opérateur UPC et sa nouvelle chaine MySports à Lausanne. Quelles sont les avantages? Quelles sont les offres et quelles sont les nouveautés pour les Lausannois?

Pour poser votre question, utilisez le formulaire ci-dessous. Avec un peu de chance, votre question sera sélectionnée et Monsieur David Durrenmatt de la société UPC vous apportera votre réponse à 12h10 en direct sur LFM.

Posez votre question à notre spécialiste: