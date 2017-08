Fêtes de Genève: 3 petits feux en attendant le grand show

Genève va battre au rythme de ses fêtes ces 10 prochains jours!

Musique, manèges et autres animations en tous genres attendent les Genevois et les touristes.

En point d’orgue de cette nouvelle formule des fêtes, il y aura le traditionnel feu d’artifice. En attendant cet évènement programmé le 12 août prochain, 3 petits feux seront tirés ce jeudi, samedi et lundi.

Cédric Schaller, directeur de la société EasyPyro est chargé de l’organisation des feux pour les Fêtes de Genève, il nous explique en quelques chiffres la différence entre le spectacle pyrotechnique de jeudi soir et le grand feu de clôture :

Les 4 spectacles pyrotechniques auront un lien entre eux. Cédric Schaller :

Rendez-vous donc ce jeudi pour le premier feu qui sera tiré dès 22h00 depuis la Rade de Genève.