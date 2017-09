Adriana Lima veut rester mannequin pour Victoria’s Secret même après 40 ans

Adriana Lima voudrait rester mannequin pour la marque Victoria’s Secret même après 40 ans.

La brésilienne de 36 ans est mannequin pour la marque de lingerie depuis 1999 et elle affirme qu’elle ne compte pas démissionner de sitôt. Elle a pour but de défiler jusqu’à "que son corps le lui permette".

La mannequin – qui a eu Valentina, 7 ans et Sienna, 5 ans avec son mari ex joueur de basketball, Marko Jaric – a annoncé: "C’est quelque chose que je n’ai pas en tête.

"Mon objectif est de rester tant que mon corps me le permettra. Au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Donc j’ai au moins 4 ans ou plus. Mais si je peux rester plus longtemps, je le ferai."

Adriana et les autres Anges de Victoria’s Secret vont très bientôt s’envoler pour Shanghai pour la première fois.

Et l’icone des défilés a promis aux nouvelles recrues qu’elles allaient adorer l’expérience.

Lors d’une interview pour PEOPLE magazine, Adriana a expliqué: "C’est une grande opportunité de carrière de participer à un show Victoria’s Secret. Elles vont prendre du bon temps."

La belle brune a aussi affirmé qu’elle supportera et aidera ses filles, si elles souhaitent suivre leur mère dans le mannequinat.

Selon elle, l’une de ses filles est déjà intéressée par la mode, mais elle ne souhaite pas révéler laquelle, pour ne pas lui mettre de pression.

Adriana affirme: "J’ai une candidate potentielle [pour le mannequinat]. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas, elle pourrait changer d’avis et je ne veux pas qu’elle ressente de la pression, de la part de personne, OK ?

"Donc, il y a une possibilité, et peu importe sa décision, je serai là pour la soutenir."