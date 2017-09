Ansel Elgort fait de l’exercice juste pour pouvoir suivre Violetta Komyshan

Ansel Elgort fait de l’exercice dans le seul but de tenir la cadence de sa copine Violetta.

L’acteur de 23 ans est en couple avec la ballerine depuis 2012. Ils se sont séparés en 2014 mais sont désormais de nouveau ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et quand on dit "pire", on veut parler de "sport". Ansel révèle qu’il prend des cours d’escalade dans le but de garder Violetta. Lors d’une interview pour E! News, le jeune homme s’est livré sur sa relation avec la ballerine de 21 ans. Il a affirmé: "Je dois prendre des cours d’escalade et faire de l’exercice pour pouvoir être à sa hauteur.

"Violetta fait de l’exercice toute la journée, tous les jours."

L’acteur de ‘Nos étoiles contraires’ – qui a rencontré sa belle alors qu’ils étudiaient à l’Institut Laguardia de New York – poste souvent des photos de Violetta sur les réseaux sociaux. Quand un journaliste l’interroge sur une photo de Violetta en train de danser, qu’il a posté sur son compte Instagram. Ce dernier continue de faire l’éloge de sa petite-amie. Il dit: "Ah oui, c’est une belle photo d’elle non ?"

Et Ansel n’est pas timide en ce qui concerne les moments intimes du couple. Il a récemment annoncé que "le sexe était super" avec son premier amour Violetta, contrairement à sa premiere fois lorsqu’il avait 14 ans. Il partage: "Je n’avais aucune idée de ce que je faisais, et elle non plus.

"Je préfère être avec quelqu’un en qui je peux avoir confiance. C’est plus mon genre.

"Je pense que je peux dire: si tu aimes quelqu’un et que le sexe est très bien, et tu aimes passer du temps avec cette personne, pourquoi ne pas sortir avec elle ? Pourquoi collectionner les filles et avoir du sexe médiocre quand tu peux être avec quelqu’un que tu apprécies?"