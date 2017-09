Bella Thorne pose nue !

Bella Thorne "n’est pas parfaite".

L’actrice de 19 ans – qui sortirait avec la blogueuse Tana Mongeau – a posé nue pour le magazine GQ Mexico et a révélé avoir demandé que ses photos ne soient pas retouchées. Elle voudrait que les gens voient ses défauts, même si elle n’est pas vraiment à l’aise avec son apparence. Sur la couverture du magazine, on peut voir les bleus que la jeune fille a sur les genoux.

Bella a partagé la photo sur Instagram, avec comme légende: "J’ai spécialement demandé que les photos ne soient pas retouchées, et ça même si j’ai des insécurités, sur à peu près tout. C’est naturel et humain.

"Vous allez peut-être voir la photo et penser Oh chut Bella, mais juste sachez qu’à chaque fois qu’une personne se regarde dans le miroir, elle ne voit pas ce que les autres voient. Sachez que c’est tout à fait normal d’avoir des insécurités et de les accepter."

Et Bella décide même d’encourager les gens à se livrer sur leurs inquiétudes et insécurités.

Elle continue: "Honnêtement je souhaite que les gens parlent de leurs insécurités, de cette façon, d’autres personnes dans le monde, verront qu’elles ne sont pas seules. Que ce n’est rien.

"Etant un personnage public, tu sais naturellement qu’à chaque fois que tu fais un shooting avec un magazine, il y aura quelques retouches.

"Parce que vous savez, s’ils montrent mes cicatrices d’acne ou un grain de beauté sur mon front, ou mes dents pas parfaitement blanches, les gens vont regarder la photo et penser non elle n’est pas parfaite. Et habituellement, les gens ne veulent pas être critiqués, et je les comprends.

"Mais p****n, je suis là pour dire que vous avez raison, je ne suis pas PARFAITE. JE SUIS HUMAINE ET RÉELLE. Il faut s’en remettre."

L’actrice de la série ‘Famous in Love’ a aussi partagé une vidéo des coulisses du shooting, où on peut la voir topless, vêtue d’une simple culotte.