Bientôt un nouvel album pour Gwen Stefani !

Gwen Stefani est de retour ! La chanteuse devrait sortir un album pour Noël, selon une source proche d’elle. La jolie blonde serait d’ailleurs en pleine écriture pour cet album, et devrait sortir un certain nombre de titres à la fin de l’année 2017. Cette source a confié à Entertainment Tonight : »Un album de Noël de Gwen est en route ». Selon le label BMI records, l’interprète de »The Sweet Escape » aurait d’ailleurs déjà enregistré un certain nombre de titres, dont un qu’elle aurait écrit en collaboration avec son petit-ami, Blake Shelton. Et si aucun détail concernant cet album n’a été révélé, une fan page de la star a réussi à mettre la main sur 5 titres de chansons qu’elle aurait enregistrées, dont »Christmas Eve », »My Gift Is You », »Under the Christmas Lights », »When I was a Little Girl », et »You Make It Feel Like Christmas ».

La chanteuse, quant à elle n’a encore pas fait d’annonce officielle à propos de ce nouvel EP, qui serait donc le premier depuis son album »This Is What the Truth Feels Like » , sorti en mars 2016. Et ce serait la deuxième fois que Gwen et son petit-ami Blake collaborent sur un titre, puisqu’ils avaient déjà chanté ensemble sur "Go Ahead and Break My Heart."