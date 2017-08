Blac Chyna sur le point de signer chez Universal’s Capitol Records

C’est confirmé, Blac Chyna se lance bien dans la musique ! L’ex-compagne de Rob Kardashian aurait même signé un contrat avec le label Universal’s Capitol Records, qui a également signé nombre de célébrités, telles que Les Beatles, Katy Perry, ou encore Niall Horan. Une source a confié à Radar Online à ce propos : »On a proposé ce contrat à Chyna. Un très gros contrat. Mais il ne faut jamais prendre la première offre…Tous ses amis vont l’aider… ». La source a ajouté que Chyna, qui a de nombreux amis dans le monde de la musique, tels que Nicki Minaj et Drake, allaient l’aider à négocier les termes du contrat. »Nicki a beaucoup aidé en tant que mentor, et Drake l’a soutenue sur un disque, il a de cela 10 ans », a-t-elle ajouté.

Et il semblerait que Chyna aurait d’ailleurs pensé à écrire une chanson à propos de son ex petite-ami, Rob Kardashian. La source a affirmé : »Chyna n’a pas écrit de chanson à propos des Kardashian, mais elle y pense toujours. Elle pourrait… Elle explore toutes les possibilités musicales. C’est une poètesse et elle est proche de l’industrie de la musique depuis de nombreuses années maintenant. Elle connaît bien le milieu ».