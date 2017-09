Britney Spears s’est fait plaisir

Britney Spears a dépensé plus de 200 000 dollars pour son apparence l’année dernière.

La chanteuse de "Toxic" a dépensé 10 956 873,91 de dollars en 2016, ce qui veut dire qu’elle a pu économiser un peu d’argent car, selon des documents légaux obtenus par E! News, elle a gagné 16 millions de dollars cette année là.

Dans les dépenses de la star de 35 ans, on trouve 120 000 dollars en massages et ongles, 69 000 dollars pour sa garde-robe et presque 25 000 dollars pour ses cheveux et son maquillage, ce qui est plus que ses dépenses l’année précédente, évaluées à 68 000 dollars.

Britney Spears, dont ses actifs et biens immobiliers montent à plus de 55 millions de dollars, a aussi cassé sa tirelire pour ses animaux de compagnie avec 30 000 dollars dépensés, soit 8000 dollars de moins qu’en 2015.

Il a été annoncé que la chanteuse de "Piece of Me" a prévu de rédiger à nouveau son testament, qui a été écrit avant la naissance de ses deux enfants Sean, 12 ans et Jayden, 11 ans, dans le but de protéger le futur sur le long-terme de ses enfants.

Sous les conditions actuelles, Sean et Jayden, qu’elle a eus avec son ex-mari Kevin Federline, hériteraient de toute sa fortune à leurs 18 ans. Mais Britney ne veut pas que ses garçons aient à gérer tant d’argent si jeunes et donc, souhaite créer un fidéicommis pour ses enfants.

La pop star est déterminée à garantir que ses enfants n’aient pas accès à cet argent avant leur 35 ans, leur donnant un accès limité à sa fortune après leur 18 ans, qui augmentera après 25 ans.

Le fidéicommis voudrait aussi dire que Sean et Jayden paieront moins de taxe d’héritage quand ils recevront l’argent.

La proposition de Britney Spears doit encore être acceptée par un juge, mais il ne devrait pas y avoir de problèmes de dernières minutes qui feraient capoter ses plans.