Brooklyn Beckham : sa notoriété l’empêche de trouver l’amour !

Brooklyn Beckham a avoué qu’il est difficile pour lui de trouver l’amour à cause de sa célébrité. Il a aussi confié que ses parents, Victoria et David Beckham, contrôlent toujours avec qui il peut sortir ou non.

Interviewé par le magazine People, il a déclaré : « Victoria a dit qu’elle aimera toujours la fille avec laquelle je serais en couple ou même les amis que je ramène à la maison. Ils sont tous les deux [David et Victoria] assez similaires, ils arrivent tout les deux à savoir si quelqu’un est bien ou non. »

David a de son côté expliqué qu’il était plus difficile pour sa femme que pour lui de voir son fils rencontrer des jeunes-femmes : « Je pense que c’est plus simple pour moi que pour Victoria, vous voyez ? De voir son petit garçon sortir, aller en rendez-vous galant… Evidemment je pense que c’est plus difficile pour les mamans de voir leurs garçons sortir et rencontrer des filles… Mais évidemment, quand Harper commencera à sortir et rencontrer des garçons… Euh, je préfère ne pas y penser pour l’instant. »