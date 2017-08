Cara Delevingne:  »Valérian et la Cité des Mille Planètes traite de vrais problèmes »

S’il est vrai que »Valérian et la Cité des Mille Planètes » est un film »fantasy » qui se déroule dans l’espace, Cara Delevingne, pense néanmoins qu’il traite de problèmes réels. Le top model devenue actrice a confié au magazine Daily Telegraph à ce propos : »Valérian reflète beaucoup de problèmes qui existent dans le monde d’aujourd’hui – la guerre, les différends religieux, les problèmes politiques, le racisme – mais avec un un esprit insouciant, car c’est une film fantasy qui se passe dans l’espace ». Cara, qui incarne le Sergent Laureline aux côtés de Dane DeHaan dans le blockbuster, a également confié que pour elle, il est était »important » de »s’accrocher à l’espoir », dans notre monde qui contient »tellement » de problèmes. »Si nous perdons espoir, nous perdons tout », a-t-elle ajouté.

Et si elle a décidé d’orienter sa carrière vers le métier d’actrice, Cara semble tout donner pour ses films. Elle s’est d’ailleurs récemment rasé la tête pour son personnage dans »Life in a Year », où elle va jouer une patiente atteinte du cancer, aux côtés de Jaden Smith. »Il était tellement important de rester aussi concentrée que possible » ,a-t-elle confié à propos du rôle, »Car c’était le rôle le plus intense et le plus difficile que j’ai jamais joué ». Si la date de sortie de »Life In a Year » n’a pas encore été annoncée pour la France, celui-ci devrait sortir en 2018 aux Etats-Unis.