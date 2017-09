Chester Bennington : pour son fils le rockeur est toujours en vacances

Près de deux mois après la mort de son père, le fils de Chester Bennington, Draven, a pris la parole dans une vidéo touchante à l’occasion de la journée nationale de lutte contre le suicide aux Etats-Unis. Dans la séquence, l’adolescent de 15 ans avoue avoir le sentiment que son père est en vacances et qu’il pourrait à n’importe quel moment rentrer et passer le pas de la porte.

Face à la psycologue Angelica Guajardo, le jeune Draven déclare : « J’ai toujours l’impression que ça ne s’est jamais produit. On pense toujours qu’il est en vacances… Et que peut il réapparaitra comme si ce n’était qu’une erreur ou une mauvaise blague. C’est difficile parce que parfois tu t’assois et tu commences à pense à plein de choses. Je suis retombé sur de vieilles vidéos de famille qu’il avait et ça craint.»

Chester Bennington s’est donné la mort le 20 juillet dernier dans sa chambre d’hôtel, quelque temps après que son ami le musicien Chris Cornell s’est lui aussi donné la mort de façon similaire. Chester Bennington a laissé derrière lui ses six enfants ainsi que son épouse.