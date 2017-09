Chris Hemsworth: Ses problèmes lors du tournage de Thor: Ragnarok !

Chris Hemsworth a trouvé extrêmement difficile de répondre aux demandes physiques liées à son rôle.

L’acteur australien joue le rôle de Thor depuis 2011. Et le beau blond a avoué, à 34 ans, avoir quelques difficultés au niveau physique. Son corps change et l’acteur admet avoir quelques soucis pour rentrer dans son personnage.

En ce qui concerne son expérience dans ‘Thor: Ragnarok’, Chris a affirmé: "Plus le temps passe, plus tu te rends compte que ton corps change. Et tu commence à dire ‘Ah, j’avais pas l’habitude d’avoir mal ici ou là quand je soulevais cela!"

Mais malgré ce changement, Chris révèle que sa dernière expérience avec le rôle de Thor a aidé le jeune homme pour le nouveau film. Il raconte au magazine Men’s Health: "La mémoire du muscle est un gros bonus."

Chris explique qu’avec le temps, il a appris à préparer son corps pour le rôle. Il sait désormais comment ressembler à Thor dans la vraie vie.

En parlant de ses expériences passées, l’acteur affirme: "Je me souviens de la première fois où j’ai eu à m’entraîner et à manger autant. Maintenant, c’est beaucoup plus simple. T’apprends à connaitre ta routine, tu sais ce qui fonctionne et ce qui est excessif…"

Pour le premier film ‘Thor’ sorti en 2011, Chris a pris 9 kilos de muscle, grâce aux protéines et à l’entrainement.

Pour le nouveau film, Chris a pris la décision de manger moins.

Il partage: "Je mangeais beaucoup de viandes quand j’ai commencé. Heureusement, cette fois je n’ai pas à me gaver pour rentrer dans le rôle.

"Mais je suis toujours inquiet par rapport à la quantité de protéines animales que je dois ingurgiter. Ces jours-ci, j’essaye d’acquérir plus de protéines végétales et de légumes."