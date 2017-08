Chris Pratt et Anna Faris annoncent leur divorce

C’est fini entre Chris Pratt et Anna Faris! Les deux acteurs ont annoncé qu’ils allaient divorcer sur les réseaux sociaux. Le couple avait été marié pendant plus de 8 ans et avaient eu leur fils de 4 ans, Jack, ensemble. Chris a posté une déclaration sur son compte Facebook dans lequel il annonçait sa séparation avec la star de »Scary Movie ». »C’est avec tristesse qu’Anna et moi vous annonçons que nous nous séparons de manière légale. Nous avons essayé pendant un long moment, et nous sommes vraiment déçus », a-t-il écrit, »Notre fils a deux parents qui l’aiment beaucoup , et pour lui, nous voulons garder cette situation la plus privée possible, afin d’aller de l’avant ». Et la star des »Gardiens de la Galaxie » a avoué que lui et son ex-compagne avaient toujours »de l’amour » et du »respect » l’un pour l’autre, qu’ils continueraient à »chérir » le temps qu’ils ont passé ensemble. Quant à Anna, elle a posté un message similaire sur son compte Twitter.

L’annonce de ce divorce en a surpris plus d’un, puisqu’il y a quelques mois à peine, Chris disait beaucoup de bien de sa femme. Il avait affirmé à propos d’elle en avril dernier, lors de l’inauguration de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame : »Je voudrais remercier ma femme Anna, je t’aime. Tu m’as tellement donné. Tu m’as donné la plus belle étoile de la galaxie, mon petit garçon, je l’aime, et je t’aime ».