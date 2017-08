Cindy Crawford conseille sa fille Kaia en vue de son premier défilé

Si Cindy Crawford a foulé de nombreux podiums, en tant que supermodel des années 80 et 90, c’est maintenant au tour de sa fille de 15 ans, Kaia Gerber. le top de 51 ans, qui était à 17 ans finaliste du concours »Look of the Year », de l’agence de mannequins Elite, est donc très à même de donner des conseils à sa fille, qui est une véritable étoile montante de la mode. Et si elle a promis de ne pas faire la maman poule et d’assister à chacun de ses défilés, Cindy a avoué qu’elle soutiendrait sa fille du mieux qu’elle le pourrait »Et bien, je la chaperonne », a-t-elle confié à WWD à ce propos, »Je ne serai pas à chaque défilé, mais j’espère qu’elle comprend à quel point un premier défilé peut être épuisant ».

Le top a également donné un conseil à Kaia, celui d’être »professionnelle ». »Mon conseil à lui donner, – ce serait le même que si elle allait à l’université ou si elle avait un job dans un magasin de vêtements : être à l’heure, professionnelle », a-t-elle ajouté. Et la belle brune a affirmé que l’adolescente devrait également ne pas se comporter en »diva » et de ne pas toujours »être sur son téléphone ». »Tu seras avec ces gens incroyablement talentueux », a-t-elle conseillé à sa fille, »Cherche de l’information, écoute, regarde, garde l’oeil ouvert, fait preuve de présence et profites-en. Amuse toi. C’est de la mode ».