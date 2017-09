Demi Lovato: ‘Je me sens seule’

Demi Lovato se sent "seule".

La chanteuse du hit ‘Cool for the Summer’ est en ce moment célibataire et elle admet que même si ce célibat lui permet de "profiter", elle se sent parfois seule.

Elle a annoncé: "Je suis célibataire, j’ai 25 ans et je vis seule donc je voulais écrire sur ce sujet. Il y a de nombreux avantages à être célibataire, comme ne pas prendre la vie trop au sérieux et juste s’amuser. Et puis parfois, tu te sens seul(e)."

Et la chanteuse de 25 ans – qui est sorti avec l’acteur de ‘That 70′ Show’ Wilmer Valderrama pendant 6 ans – insiste pour dire qu’aucune de ses paroles de chansons sont "fictives", mais qu’elle essaye de les transformer un peu pour que les fans ne reconnaissent pas la personne dont elle parle.

Elle a rajouté: "Je ne pense pas que mes chansons soient "inventées". Elles racontent toutes une histoire de ma vie, mes expériences personnelles. Parfois j’écris sur quelqu’un, et je ne veux pas que ça soit trop évident, donc j’essaye de modifier un peu. Mais la plupart du temps, mes fans savent de quoi/de qui je parle."

Demi – qui a eu quelques problèmes d’alcool, de drogues et de boulimie dans le passé – s’est totalement livrée dans son documentaire ‘Demi Lovato : Simply Complicated’. Elle s’est sentie à l’aise pour parler de ses problèmes car elle sait que ça peut toujours aider quelqu’un.

Elle a annoncé à USA Today: "Je suis confortable en présence des caméras, parce que je sais que même si je suis vulnérable lorsque je me confie, je peux aider quelqu’un quelque part qui endure les mêmes problèmes. Donc je garde toujours cette pensée dans un coin de ma tête quand je me retrouve devant la caméra".