Demi Lovato profite de son célibat

Bisexuelle ? Hétéro ? Demi Lovato ne veut pas se prononcer sur son orientation sexuelle, mais elle veut bien nous faire savoir qu’elle est célibataire, et heureuse de l’être. Il y a quelques mois, la jeune fille a eu une idylle avec le lutteur de MMA Guilherme »Bomba » Vasconcelos, mais cette relation n’a pas duré. En effet, la jeune fille était "prête à être célibataire". On apprend aujourd’hui que Demi est bien contente d’avoir pris cette décision.

" Je me disais ‘Oh mon dieu, je fais quoi ? Comment vais-je faire pour être seule la nuit .’ Mais j’apprends à être bien seule, et je pense que c’est la meilleure chose à faire, surtout quand on est une femme. Apprendre à être indépendante.

"Je suis toujours allée d’une relation à une autre, d’un flirt à un flirt. J’ai toujours eu quelqu’un dans ma vie. C’est la première fois que je ne sors avec personne". On rappelle qu’avant Guilherme, Demi était en couple avec l’acteur de la série ‘That ’70s Show’ Wilmer Valderrama. Relation qui avait duré six ans. A cette époque, les deux stars avaient déclaré leur rupture sur les réseaux sociaux.

"Après presque six merveilleuses années pleines d’amour, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Ce fut une décision incroyablement difficile à prendre pour tous les deux, mais nous avons réalisé que nous étions plus faits pour être amis.

"Nous nous soutiendrons toujours. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant toutes ces années". La chanteuse révèle donc qu’elle n’a pas été célibataire depuis plusieurs années mais qu’elle ne compte pas se remettre en couple de sitôt.