Demi Lovato reconnaissante d’être en vie

Demi Lovato est "reconnaissante d’être en vie".

La chanteuse de 25 ans a célébré cinq ans de sobriété cette année et s’est dite reconnaissante d’avoir pu sortir vainqueur dans sa bataille contre l’addiction. Elle travaille maintenant avec les centres de traitement CAST pour aider les gens qui sont dans une situation similaire à la sienne.

"Parfois, je regarde en arrière et je suis juste reconnaissante d’être en vie," a t-elle déclaré. "Je suis reconnaissante que les centre CAST soient entrés dans ma vie. CAST est un centre de traitement dont je suis copropriétaire avec Mike Bayer et ensemble, nous pouvons aider d’autres personnes, ce qui me fait sentir vraiment bien. Et quand je regarde ce que j’ai accompli, je me dis que je suis heureuse d’être devenu sobre et d’être capable d’aider des gens."

Demi Lovato n’aide pas seulement les personnes qui se battent contre l’addiction, puisqu’elle a rendu une visite à Houston, Texas pour aider les victimes de l’ouragan Harvey.

Parlant de son bénévolat à ‘Entertainment Tonight’, elle a dit : "C’était émouvant d’être ici, mais il y avait aussi Kevin Hart et Chris Paul et Kevin est si drôle qu’il apportait sa bonne humeur. C’était génial de travailler avec les enfants."

Demi avait précédemment déclaré que c’était "incroyable" d’être rétablie depuis maintenant cinq ans.

"C’est incroyable. Tout ce que j’ai fait, c’est me concentrer à me rendre meilleur. C’était un long voyage mais ça valait vraiment le coup. Abandonner est la chose la plus importante quand vous vous battez contre vos démons. Vous devez admettre que vous avez un problème et ensuite, vous pouvez le surmonter."

"Des gens m’ont contactée et j’ai pu les aider. Certaines personnes ont besoin d’aide, d’autres peuvent s’en sortir seules. Mais, si quelqu’un a besoin de moi, je serai toujours là."