Demi Lovato : ses seuls vices sont les cigares et le tricot

Depuis qu’elle a suivi une cure de désintoxication en 2010, Demi Lovato s’est dramatiquement assagie. Elle qui était internée pour ses problèmes d’addictions aux drogues et à l’alcool il n’y a pas si longtemps, a totalement changé ses habitudes de vie. Aujourd’hui ses seuls vices sont un cigare de temps en temps et du Red Bull.

Interviewée par Elvis Duran dans son émission « The Z100 Morning Show » elle a déclaré : « J’adore les cigares. J’en fume seulement quand je suis à [Las] Vegas ou pour des occasions spéciales. C’est tout ce qu’il me reste, ça et le Red Bull. Une nuit à Vegas, je me suis fait un cigare et un Red Bull sans sucre, c’est les seuls vices que j’ai. »

Après sa cure de désintoxication, la belle brune a habité pendant un moment dans un établissement servant d’intermédiaire entre l’hôpital et la « vraie vie ». Elle vit aujourd’hui seule et bien loin de ses anciennes habitudes.

Demi raconte : « Je vis seule maintenant et je m’entends très bien avec moi-même. Je passe mes soirées seule en regardant des émissions sur Netflix. Parfois, je tricote en regardant des émissions criminelles et je me détends, c’est tout. Je tricote des écharpes et ce genre de trucs, j’adore ça ! »