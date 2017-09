Demi Moore a adoré vivre avec sa fille

Demi Moore et Rumer Willis ont adoré vivre ensemble durant le tournage de la série ‘Empire’.

L’actrice de 54 ans a emménagé avec sa fille alors qu’elle jouait le rôle d’une thérapeute pour la série musicale ‘Empire’. Rumer a elle aussi un rôle dans cette série. Elle joue la chanteuse et interprète Tory Ash. La paire a apprécié passer du temps ensemble à Chicago car elles n’ont pas l’habitude ou même le temps de se voir souvent à Los Angeles.

Demi a annoncé: "On vit ensemble, et vu qu’elle est à un rôle régulier et que je n’ai qu’un rôle temporaire dans la série, j’ai pris la chambre d’amis. Elle a eu le lit King Size".

Rumer a ajouté lors d’une interview pour ‘Entertainment Tonight’: "J’adore ça, on passe du temps ensemble.

"Honnêtement, même si on vit à 10, peut-être 15 minutes l’une de l’autre à L.A, avec nos emplois du temps on ne peut pas passer des moments de qualité ensemble. Donc être capable de sortir, de manger ou même de passer du temps ensemble c’est incroyable."

Demi a même blagué sur le fait qu’elle ait accepté le rôle dans l’unique but de voir sa fille plus souvent.

Et l’actrice espère que son ex-mari Bruce Willis – avec qui elle a eu Rumer, mais aussi Scout 26 ans et Tallulah 23 ans – pourra aussi les rejoindre sur la série.

Elle a annoncé: "Comme Lee Daniels (auteur-producteur de la série) a dit, on devrait appeler Bruce, ça serait très drôle. Mais ce n’est pas dans nos capacités." L’actrice a admis que Rumer jouait dans la série en partie grace à elle.

Elle raconte: "J’ai toujours senti que ce rôle était fait pour Rumer et j’ai dit à Lee ‘T’as intérêt à prendre ma fille dans la série !’

Et je suis si excitée de la voir dans la série et d’être capable d’être actrice mais aussi chanteuse. Vous savez, il n’y a pas beaucoup d’occasions de ce genre.

"Je suis si fière. Rien de plus heureux pour un parent que de voir son enfant faire quelque chose qu’il a toujours eu envie de faire."