Drew Barrymore n’a pas le temps pour suivre un « régime beauté »

Drew Barrymore estime que suivre une routine beauté prend beaucoup trop de temps. L’actrice de 42 ans se fait actuellement pouponner pour les soins de sa série, « Santa Clarita Diet », et alors qu’on prend soin de son corps, ses cheveux, son visage, la belle a avoué que faire la fille la fatiguerait presque. C’est sur les réseaux sociaux que Drew a documenté son périple beauté. Elle a ainsi posté une photo de sa manucure, et a commenté : « […] Oh mon Dieu, être une fille prend du temps. » Il faut souffrir pour être belle, et Drew vient de le remarquer. Un « régime beauté » demande trop d’efforts pour elle. La maman d’Olive (4 ans) et Frankie (3 ans) avoue qu’elle se laisse parfois, et il lui faut « un village » entier pour se refaire une beauté. Pour sa série, Drew est prête à tout. Elle a également perdue près de 13 kilos depuis le début du tournage de la première saison. Elle est suivie de très près par des professionnels fitness et beauté. La star de « Amour et Amnésie » a d’ailleurs remercié son équipe, avec qui elle s’estime « chanceuse de pouvoir travailler » aujourd’hui.