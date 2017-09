Ellen Page admet que sa vie a changé depuis son coming out !

Ellen Page s’est sentie "heureuse et en paix intérieure" après qu’elle ait décidé de faire son coming out en 2014.

L’actrice de 30 ans a révélé au monde entier son orientation sexuelle le 14 Février lors de la conférence de La Human Rights Campaign. Depuis cette annonce, la jeune fille affirme que sa vie a totalement changé de façon positive.

Lors d’une interview pour le magazine Diva, Ellen a annoncé: "Tout est différent. D’un jour à l’autre, j’ai ressenti le bonheur et ma paix intérieure. Sentiment que je n’avais pas connu, pendant des années. Désormais ma vie est fantastique et je suis contente d’être dans une position où je peux supporter ma communauté et montrer que même en étant homo, je peux toujours obtenir les rôles que je veux.

"Les choses changent vite. Et plus les gens vont faire leur coming out, plus ils verront que cela n’a aucun effet sur leur carrière. On doit faire changer les choses."

Ellen était "de plus en plus triste" avant sa sortie du placard. Le fait de cacher qui elle était vraiment a même eu des conséquences sur son travail. Mais elle est désormais elle-même et fière de faire partie du film ‘X-Men: Days of Future Past’.

Elle a affirmé: "Avant je devais cacher ma sexualité et ça m’a rendu extrêmement malheureuse, mal à l’aise et anxieuse. Je suis de nouveau excitée et enthousiaste par mon boulot. Je ressens la même chose que quand j’avais 15 ans et que je venais de commencer ma carrière. Ca fait tellement du bien de montrer qui tu es et de vivre ta vie sans avoir à mettre un masque et cacher ton identité. J’ai vraiment trouvé ma paix intérieure."

Ellen a aussi révélé qu’elle avait atteint un point dans sa vie où son désir de sortir de placard était plus fort que les impacts négatifs qui auraient pu y avoir sur sa carrière.