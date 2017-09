Emilia Clarke devient blonde

Game of Thrones est LA série à ne pas rater. Cette dernière saison a dépassé les records d’audience, sans parler du dernier épisode qui nous a laissé sans voix. Non, nous ne sommes pas en train de parler de cette partie du corps de Jon Snow que tout le monde a pu admirer. Enfin si un peu…

D’ailleurs ce dernier et Daenerys Targaryen font partie des personnages préférés des fans de la série. Est-ce la raison pour laquelle l’actrice Emilia Clarke a décidé de donner vie à Daenerys ? On ne sait pas, mais ce qui certain, c’est qu’avec cette nouvelle coupe de cheveux, la Khaleessi est bel et bien de retour. En effet, l’actrice Emilia Clarke de nature brune est passée au blond. Et pas n’importe quel blond, le même que celui qu’elle porte dans la série Game of Thrones. Est-ce un indice pour la saison 8 ? Allons-nous retrouver Daenerys avec une coupe courte l’année prochaine ?

L’actrice a posté une photo sur son compte Instagram pour partager cette nouvelle coiffure avec ses fans, avec comme légende: "Aaaaaah, meeeeeerd*****. Je l’ai vraiment fait. Mère des Dragons voici Emilia. Emilia voici la Mère des Dragons. Si vous clignez des yeux de la bonne façon, vous pourriez les confondre toutes les deux. Bravo aux magnifiques Kev Alexander et Candice Banks, les géniaux créateurs de la "Perruque Khaleesi" (sans oublier toutes les coiffures sur Game of Thrones pendant 8 superbes saisons) pour enfin avoir fait de ce moment magique une réalité". La saison sera diffusée entre fin 2018 et début 2019. En attendant, vous pouvez retrouver l’actrice dans le film Voice from the Stone, sorti en juillet 2017.