Eminem de retour au cinéma !

Eminem est de retour au cinéma et cette fois-ci du côté de la production. Le film appelé « Bodied » est réalisé par John Kahn et est basé sur l’histoire du rappeur Kid Twist, Alex Larsen de son vrai nom.

La bande-annonce laisse entrevoir un extrait d’une battle lors de laquelle un jeune-homme blanc et chétif se fait massacrer verbalement par un opposant, ce qui rappelle bien « 8 Mile », le film basé sur les difficultés qu’a dû surmonter Eminem au début de sa carrière et dans lequel il avait joué son propre rôle. Il avait d’ailleurs remporté un oscar pour « Meilleur Chanson Originale » grâce à « Lose Yourself » en 2003.

« Bodied » sera présenté pour la première fois lors du Festival International du Film de Toronto en septembre prochain. Anthony Michael Hall, Calum Worthy et même Debra Wilson la star d’ « Avatar », feront tous partie du casting.

Le rappeur, de son côté, serait en train de travailler sur son 9ème album studio, d’après une révélation du réalisateur du film. Allen Hughes a annoncé que Dr. Dre « est en ce moment même en train de produire un son pour le dernier album d’Eminem », ce qui annonce encore une année remplie de bonnes nouvelles pour les fans du de Slim Shady.