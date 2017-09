Emma Stone adore ses 7 kilos en plus

Emma Stone sera bientôt à l’affiche du film ‘Battle of the Sexes’ au coté de Steve Carell. Ce film retrace la vie de Bobby Riggs et de Billy Jean King, deux joueurs de tennis professionnels célèbres en 1973. Mais pour jouer le rôle de Billy Jean King, l’actrice de 28 ans a dû prendre 7 kilos de muscle. Si maintenant elle adore sa nouvelle carrure, ça n’a pas toujours été le cas. Elle a révélé à ‘Entertainment Tonight’: "Durant les trois premières semaines, tu détestes ta vie, et je sais que beaucoup de personnes détestent faire du sport. Je détestais. Et puis après trois semaines quand tu es genre ‘Je peux soulever ça ?Je peux le faire ?’ Puis ça devient addictif.

C’est juste incroyable de se sentir forte. Cela fait du bien". Et comme dans le film ‘Crazy Stupid Love’, la belle Emma partage l’affiche avec Steve Carell qui jouera son ennemi, le tennisman Bobby Riggs. Et l’acteur avoue être heureux de jouer une seconde fois avec Emma Stone, qui selon lui est une actrice très talentueuse. Il a annoncé: "Elle a joué ma fille et elle joue maintenant mon ennemi juré. Dans le prochain, je veux qu’elle joue ma mère. Elle pourrait. Elle est assez qualifiée pour ça". Il rajoute que l’actrice de ‘Easy A’ n’est pas seulement une bonne actrice, elle est aussi sympathique derrière la caméra.

"C’est la plus gentille personne du monde". On est tous impatients de voir le nouveau corps de l’actrice. Quand on pense kilos en plus, on imagine que la jeune femme a dû manger ce qu’elle voulait pour pouvoir se mettre dans la peau de Billy. Mais détrompez-vous, quand on l’interroge sur son régime, Emma répond: "Beaucoup de protéines et de l’haltérophilie. Je n’avais jamais fait ça auparavant et j’ai adoré".