Fearne Cotton va lancer une ligne de vêtements pour enfants

Fearne Cotton se lance dans le prêt-à-porter pour enfants. La présentatrice anglaise a fait cette révélation sur les réseaux sociaux en annonçant que sa ligne de vêtements pour enfants , en collaboration avec Boots pour sa marque Mini-Club, allait être disponible à partir du 30 août prochain. La belle blonde est d’ailleurs la maman de Rex, 4 ans et Honey, 22 mois, qu’elle a eus avec son mari Jesse Wood, et apparemment être mère l’a inspirée. Elle a partagé une photo d’elle en compagnie de 3 enfants mannequins pour sa campagne de publicité et a écrit en légende du cliché : »Je suis extrêmement contente d’annoncer le lancement de ma ligne de vêtements pour enfants, (…) qui sortira à @bootsuk le 30 août prochain ! ». Fearne a ensuite ajouté qu’elle avait été très contente de travailler sur cette ligne, et qu’elle avait hâte de voir les réactions des clients. »Cela a été une joie de travailler sur ce projet, (…) et j’ai très hâte d’entendre ce que vous en pensez. Pour vous inscrire sur la liste d ‘attente, vous trouverez un lien dans ma biographie #FearneforMiniClub ».

Mais la star n’est pas nouvelle dans le monde de la mode, puisqu’elle possède sa propre marque de vêtements, et de produits avec Very.co.uk .