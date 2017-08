Fergie annonce la date de sortie de son album  »Double Dutchess »

Fergie sera de retour à la rentrée. L’ex-membre des Black Eyes Peas a annoncé qu’elle allait sortir son second album solo »Double Dutchess », le 22 septembre prochain. Et dans cet EP, Fergie va notamment collaborer avec Nicki Minaj et Rick Ross, sur deux de ses titres, respectivement »You Already Know » et »Hungry ».

La chanteuse a posté un GIF sur Twitter, où elle dévoile la tracklist de son album, avec des photos d’elle en mouvement. On peut y voir que l’album de la star inclut ses titres déjà sortis, tels que »L.A.Love’.’ et »MILF ». Et la belle blonde a annoncé qu’elle allait sortir une version vidéo »Double Dutchess : Seeing Double », en partageant un extrait du DVD sur Twitter. Cette vidéo, dans laquelle on aperçoit l’interprète de »M.I.L.F », semble très sombre, avec des costumes assez gothiques, et des explosions. Elle a d’ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux, afin de parler de cette sortie. » Enfin! J’ai passé beaucoup de temps — des nuits presque entières — à écrire et à perfectionner ‘Double Dutchess’ », a-t-elle écrit, »Je voulais faire une expérience visuelle aussi, car c’est une histoire spéciale, et qui me tient à coeur ».

Cet album est le second de la star, qui avait déjà sorti »The Dutchess » en 2006, le premier EP de la chanteuse en dehors des Black Eyed Peas.