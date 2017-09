Fergie et Josh Duhamel voulaient un deuxième bébé

Fergie et Josh Duhamel ont tout tenté pour sauver leur mariage. Ils ont même envisagé d’avoir un nouveau bébé, qui aurait succéder à leurs fils de quatre ans Axl.

Selon des sources qui se sont confiées dans les colonnes d’Us Weekly : « Ils sont de très bonnes personnes, dévouées à leur fils, mais ils ont diffé­rentes manières de fonc­tion­ner. Ils essayaient d’avoir un autre bébé depuis l’an­née dernière » a précisé un proche du couple, révé­lant que la chan­teuse de 44 ans n’a pas réussi à tomber enceinte.

Après avoir essuyé cet échec, Fergie et Josh Duhamel ont décidé de mettre un terme à leur relation. Une séparation d’abord gardée secrète pour le bien de leur fils, avant qu’ils n’officialisent les choses la semaine dernière à l’aide d’un communiqué. Celui-ci disait : « Avec un amour absolu et du respect, nous avons décidé de nous sépa­rer en tant que couple un peu plus tôt dans l’an­née […] Nous sommes et serons toujours unis pour nous soute­nir l’un et l’autre ainsi que notre famille. »