Fergie parle de ses démons

Fergie est arrivée à un point dans sa vie où "elle voyait des démons partout".

La chanteuse du hit ‘Big Girls don’t Cry’ a révélé ses démons intérieurs dans un visuel pour son nouveau titre ‘A Little Work’. Elle a partagé: "Je suis arrivée à un point où je voyais mes démons partout. Des faces de démon. Des créatures qui apparaissent et me disaient ‘Vole, vole, vole’. J’étais constamment en attente de ces messages. Qu’est-ce qu’ils vont me dire.

"Quels seront leurs messages et que dois-je faire. Je sentais que j’étais en train de tout perdre. Je voulais crier sur tout le monde dans la rue. Puis je suis arrivée devant une église".

La chanteuse de 42 ans se souvient avoir rempli des carnets avec ses pensées car "elle trouvait difficile de parler aux gens, de faire confiance aux gens".

Elle rajoute: "J’ai toujours les carnets et je me souviens m’écrire à moi même durant toute cette période de ma vie. C’est de cette façon que je parlais de ce que je ressentais, parce que c’était difficile de faire confiance aux autres, dans ma vie. Donc le papier était ma seule échappatoire. Je pouvais toujours exprimer mes sentiments sur le papier. Je suis si contente de l’avoir fait, au moins j’ai pu me relire et voir que j’étais en train de perdre mes moyens.

"J’ai dû travailler dur pour faire partir ces esprits, ces visions. J’ai dû dire haut et fort ‘Laissez-moi tranquille, j’ai choisi le bien.’ J’ai eu une révélation dans cette guerre du bien contre le mal."

Et Fergie – qui a eu un fils de 4 ans, Axl avec l’acteur Josh Duhamel – se souvient de l’incroyable libération qu’elle a ressentie lorsque ‘les démons’ ont quitté la chanteuse.

Elle a affirmé: "Quand je suis entrée dans l’église, tous les démons ont soudainement disparu. C’était comme marcher vers la lumière. J’ai réalisé que je devais m’honorer et ça c’est toujours un challenge pour moi."

On rappelle qu’en 2012, Fergie a révélé qu’elle avait eu de gros problèmes de drogues durant sa jeunesse.

"J’ai commencé à sortir et à prendre de l’ecstasy, puis je suis passée au crystal meth… Au début, comme avec toutes les drogues, c’est génial, puis ta vie commence à se dégrader. Je pesais même 41 kilos à un moment.".