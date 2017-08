Fifth Harmony trop sexy ? Les filles du groupe démentent

L’ancienne membre de Fifth Harmony, Camila Cabello, a récemment accusé ses anciennes collègues d’être trop sexy. Ce serait d’ailleurs une des raisons pour laquelle elle aurait quitté le groupe. Le groupe a décidé de ne pas se laisser faire et a démenti ses accusations.

Interrogée à propos du malheur apparent de Camila et de ses propos, Lauren Jauregui, membre de Fifth Harmony a répondu : »Nous savons comment nous avons dû travailler dur et nous savons que nos chorégraphies nous ont fait nous sentir vraiment puissantes ». Elle a ensuite ajouté : »Nous avons nos voix, qui sont incroyables et qui surpassent tout le reste. Je suis quasiment sûre que dans toutes les musiques il y a à un moment donné un contexte un peu sexuel ».

Dinah Jane, un autre membre du groupe a confié à Dan Wootton lors de son émission »The Sun’s Bizarre Life », que le groupe était »terrifié et vraiment inquiet » du départ de Camila, mais qu’aujourd’hui »les choses vont pour le mieux » : »Je me rappelle que nous étions vraiment inquiètes. Nous étions vraiment effrayées et ça a vraiment été une période difficile pour nous. (…) Mais j’ai l’impression que nous sommes au top maintenant ».