Gal Gadot : elle a volontairement perdu Miss Univers

La famille de Gal Gadot l’a inscrite au concours de Miss Univers lorsqu’elle n’avait que 18 ans, elle représentait alors Israël. Et même si elle était très excitée à l’idée de devenir la plus belle femme du monde, elle s’est vite rendue compte que ce n’est pas ce qu’elle voulait.

Elle s’est remémorée cet épisode de sa vie lors d’une interview pour le magazine Rolling Stones : « Je me suis dit, ‘je vais faire ça. Ils vont nous emmener en Europe et je pourrais raconter à mes petits-enfants que j’ai été Miss Israël et tout ça’. Je savais que je ne gagnerais pas, je savais que je ne voulais pas gagner le titre de Miss Univers. Ce n’était pas mon truc. Pour une jeune fille de 18 ans, cela représentait trop de responsabilité. »

L’actrice qui jouait Wonder Woman dans le film éponyme, étant consciente de ne pas pouvoir gagner, a mis toutes ses chances de son côté afin de perdre en beauté. Sa technique a été de faire semblant de ne pas savoir parler anglais et de choisir des habits laids. Gal, a réussi son coup puisqu’elle a elle-même avoué avoir « victorieusement perdu ».