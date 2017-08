Georgina Rodriguez : la petite-amie de Cristiano Ronaldo confirme sa grossesse

Georgina Rodriguez, la petite-amie de Cristiano Ronaldo est bien enceinte. La jeune femme de 23 ans a posé pour la magazine ¡Hola!, et a dévoilé son ventre rond au monde, confirmant ainsi sa grossesse. Elle a également confié au magazine espagnol qu’elle aimait beaucoup »les enfants ». »Je suis très famille », a-t-elle confié’, »J’aime les enfants, la nature et les animaux ». Et la belle brune a également parlé de ses valeurs, et a affirmé que son entourage comptait beaucoup pour elle. »J’adore m’entourer de personnes qui m’aident à être une personne meilleure chaque jour, et desquels émane une énergie positive », a-t-elle ajouté à ce propos. La petite-amie de CR7 a aussi avoué qu’elle aimait »faire du sport » et »manger de manière équilibrée », afin d’entretenir son corps de rêve. Georgina est d’ailleurs passionnée de danse classique, sport qu’elle a pratiqué pendant 15 ans. Quant à son régime alimentaire elle a confié : »J’essaie de ne manger que des produits naturels, et d’éviter les aliments lourds ». Mais la compagne du sportif sait aussi se faire plaisir. »Je ne suis pas de régime strict », a-t-elle affirmé, »Parfois, je me fais plaisir et je m’offre une douceur. Que serait la vie sans ces petits plaisirs ? ».