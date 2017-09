Gigi et les plats de belle maman

On connait tous Gigi Hadid en tant que mannequin, jolie fille, issue d’une famille célèbre et amie avec la belle Kendall Jenner. Préparez-vous, à découvrir une nouvelle Gigi. Gigi-Maïté. Et oui, comme Maïté , la jeune Hadid a décidé d’écrire un livre de cuisine. Mais ne vous détrompez-pas, la jeune fille ne sait pas cuisiner ! La mannequin internationale écrit un livre de cuisine de belle-maman. En effet, pour ne plus "ennuyer" Trisha Malik, la mère de son petit-ami Zayn, Gigi a décidé d’écrire toutes ses recettes dans un livre. A l’aide de ce livre, elle pourra enfin reproduire les bons plats de Trisha. Gigi déclare: "Zayn m’a beaucoup aidé à aimer la nourriture anglaise et indienne. Et sa mère est une incroyable cuisinière. J’adore aller manger là-bas le dimanche. J’essaye d’apprendre et de compléter mon livre à chaque fois que j’y vais, pour ne plus avoir à ennuyer sa mère, et à lui envoyer des messages toutes les semaines". Elle rajoute : "Mais je sais que je ne vais jamais être capable de cuisiner comme elle". En plus d’être tombée amoureuse de la nourriture anglaise, Gigi aime aussi beaucoup l’accent anglais. Il y a peu de temps, le couple a visionné la série anglaise ‘Skins’. Un moyen pour elle de s’entraîner à parler comme son compagnon. Pour Zayn, la belle ne fait que se moquer de lui. Durant une interview avec Tommy Hilfiger sur ‘The Radio 1 Breakfast Show with Nick Grimshaw’, elle répond: "Je m’entraîne. Parfois Zee pense que je me moque de lui et je lui répond que non. Je ne me moque pas de toi, j’adore juste l’accent. Il est très drôle".