Gigi Hadid, son inspiration c’est Zayn Malik

Il y a quelques jours, Gigi dévoilait qu’elle adorait la cuisine anglaise et en particulier celle de sa belle-mère, Trisha Malik. Elle disait même qu’elle écrivait un livre de cuisine avec les recettes de belle-maman pour ne plus avoir à lui demander ou à lui envoyer des messages concernant les recettes: "Zayn m’a beaucoup aidé à aimer la cuisine indienne et la cuisine anglaise, et sa mère et une cuisinière incroyable. J’essaye de tout apprendre à chaque fois et de compléter mon petit livre de recettes. Tout écrire au lieu de déranger sa mère et de lui envoyer des messages toutes les semaines". Cette fois, la belle blonde raconte que les Maliks ne sont pas doués que pour la cuisine. En mode aussi, ils s’y connaissent. Du moins Zayn s’y connaît. Depuis qu’ils se sont mis ensemble en 2015, la jeune fille ne cesse d’admirer son sens de la mode. En effet, elle raconte que Zayn l’a beaucoup aidé à s’affirmer dans sa façon de s’habiller. Elle a déclaré: "Zayn a un style incroyable. On est du genre ‘Est-ce que ça me va bien? Tu aimes ça ? [Pas lui]’

"Il m’a beaucoup inspiré à porter des vêtements qui me rendent heureuse et qui me définissent, parce qu’il fait cela tous les jours. Donc c’est marrant de le regarder et à partir de là faire de même avec mon propre style". Désormais, la jeune fille voudrait s’habiller comme elle le souhaite, sans penser aux jugements des fans ou des tabloids. A 22 ans, elle est prête à s’affirmer et à prendre des risques vestimentaires. Gigi déclare aussi qu’elle aime beaucoup la mode en Angleterre, d’ou vient Zayn. D’ailleurs, la jeune mannequin a défilé pour Tommy Hilfiger cet été durant la Fashion Week de Londres. Le TOMMYNOW Fall 2017 a aussi été une inspiration pour elle.

"Le style de rue anglais est vraiment épique et ce style grunge et rock-and-roll dont Tommy parle est très important ici. C’était une inspiration pour la collection…".