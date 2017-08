Gwen Stefani : ses enfants ne s’intéressent pas à son métier

Gwen Stefani n’est pas seulement une chanteuse à succès mais aussi une maman à plein temps. Il est parfois difficile pour elle de concilier les deux puisque ses 3 enfants ne veulent pas s’intéresser à son travail.

Lors de la soirée de lancement de sa collection de lunettes de soleil L.A.M.B & gx, la chanteuse s’est confiée sur le peu d’intérêt que portaient Kingston, Zuma et Apollo à sa carrière : « Quand vous êtes une mère, ils ne veulent pas savoir ce que vous faites. Tout doit être seulement à propos d’eux et ce qu’ils font. J’ai failli les amener avec moi aujourd’hui (…) mais ils auraient détesté. Ils ne veulent être impliqués dans rien du tout, ils veulent juste que je sois leur mère et eux mes enfants. »

Gwen a cependant avoué que ses 3 garçons se sont pour une fois intéressés à son travail, la fois où elle a doublé un personnage dans le film d’animation « Trolls » : « Quand je faisais partie du film « Trolls », là par contre c’était important. Ils en parlent toujours aujourd’hui, il me demande souvent des questions du style ‘Quand tu jouais dans ‘Trolls’ est-ce que tu… ?’. J’ai un tout petit rôle dans le film, j’ai une seule réplique je crois, c’est tout. Ils sont très enthousiastes à propos de ce film. »