Han Solo aura un rôle majeur dans le prochain Star Wars

Lors du précédent opus de la saga Star Wars, « Le réveil de la force », Han Solo était assassiné par son propre fils, Kylo Ren. Le personnage, joué par Harrison Ford, apparaîtra pourtant dans le prochain épisode de la saga sous la forme de son fantôme et aura, d’après Rian Johnson, un rôle majeur dans le film.

Interviewé par le magazine Entertainment Weekly, le scénariste explique : « Un fantôme d’Han Solo se devait d’être représenté tout au long du film. Kylo Ren a subit une sacré tôlée à la fin du ‘Réveil de la Force’, sa défaite [contre Rey] mais son moment le plus déterminant, attention au spoil, reste le meurtre de son père. C’était la piste la plus intéressante à explorer. Comment est-ce qu’il arrive à gérer ça dans sa tête ? Comment est-ce qu’il conçoit son action et qu’est ce que ça représente pour lui ? »

Le scénariste de « Les Derniers Jedi » a aussi avoué que le compagnon de longue date de Han Solo, Chewbacca, a désormais une nouvelle mission : « Chewie va bien. C’est dur. Cela représente une grosse perte pour lui, mais vous savez c’est Chewie. Il est résistant. Il a les épaules larges d’un Wookie et il a aussi une nouvelle mission. Il doit aider Rey, et elle est, d’une certaine manière, quelqu’un à qui Han faisait confiance. Je pense que ça doit l’aider. »