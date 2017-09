Heidi Klum confirme sa rupture avec Vito Schnabel

Heidi Klum a confirmé sa rupture avec Vito Schnabel.

La mannequin de 44 ans vient de se séparer du marchand d’art de 31 ans, après trois années de relation. Elle prend désormais du temps pour elle.

Elle a annoncé au magazine People: "Je pense que c’est important de prendre du temps pour soi-même."

Il a récemment été déclaré que le couple faisait "un break" pour évaluer leur futur.

Et une source a récemment affirmé: "Heidi est sortie 3 fois la semaine dernière, et jamais avec Vito. Ils sont en pause."

La mannequin allemande a même été vue à New York au coté de la star de course automobile Lewis Hamilton. Mais la source précise que Lewis et Heidi sont simplement amis. La blonde a aussi été vue lors de la diffusion du documentaire de Zac Posen ‘House of Z’ sans Vito.

La source explique: "Heidi a été vue au Crosby street Hotel alors qu’habituellement, elle vit chez Vito lorsqu’elle vient en ville."

Dernièrement, Heidi a révélé qu’elle était toujours en bons termes avec son ex mari Seal.

Ces derniers ont été mariés de 2005 à 2014, et Heidi admet qu’il était important pour elle qu’ils gardent de bonnes relations pour le bien de leurs enfants.

La juré de l’émission ‘America’s Got Talent’ – qui a eu un fils Johan (10 ans), Henry (11 ans), Lou (7 ans) et Leni (13 ans) – avec le chanteur explique:

"Ce n’est jamais facile après une rupture.

"Nous sommes toujours présents pour nos enfants, et nous le serons toujours. On fait toujours en sorte que ça marche."

Pouvons-nous espérer des retrouvailles entre la mannequin et le chanteur ?