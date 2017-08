Helen Mirren :  »Je suis trop vieille pour le rôle de James Bond »

Si depuis quelques temps, la rumeur court que le prochain personnage de James Bond sera incarné par une femme, ce ne sera sûrement pas Helen Mirren. L’actrice, interrogée à ce sujet, pense qu’elle est »trop vieille » pour ce rôle. »Je suis trop vieille », a confié la star au Daily Telegraph, qui lui demandait si elle pensait endosser le costume de 007, »Dans ma jeunesse, cela aurait été génial, bien sûr ». La star de »The Queen » aurait donc aimé avoir ce rôle lorsqu’elle était plus jeune, même si elle pense qu’une James Bond femme n’aurait pas pu exister à l’époque. »Mais en ce temps-là, c’était différent », a-t-elle ajouté, »On n’aurait jamais imaginé qu’une femme puisse avoir ce rôle ».

Et si jouer dans un »James Bond » aurait été un beau rôle pour la carrière d’Helen, qui a joué dans un certain nombre de long-métrages dont »Excalibur », elle a néanmoins avoué qu’elle venait d’un milieu défavorisé, et qu’il n’avait pas été facile pour elle d’arriver où elle est. »Bien sûr, c’est merveilleux d’avoir du succès », a-t-elle confié, »Et la chose que j’aime le plus à propos de cela est la l’indépendance financière. Venant d’un milieu où il n’y avait pas d’argent, avoir ma propre maison et n’avoir jamais été endettée, ou jamais touché d’allocations est quelque chose dont je me sens fière ». Ce à quoi elle a ajouté : »Mais il y a une partie de moi qui pense que j’aurais dû en baver ».