Jared Leto en concurrence avec Leonardo DiCaprio ?

Jared Leto et Leonardo DiCaprio devraient incarner le Joker dans des films différents. Leonardo DiCaprio devrait être dirigé par son mentor Martin Scorsese dans un nouveau long-métrage quand Jared Leto devrait reprendre son rôle dans un spin-off de Suicide Squad. Une idée qui le réjouit déjà tant il a aimé se mettre dans la peau du Joker. « J’ai adoré être le Joker, c’est un super personnage, vraiment amusant à jouer. C’est un grand univers et quand vous interpréter le Joker, il n’y a pas de sens de la propriété à avoir. Vous avez l’honneur de tenir le relai pendant un temps et ensuite vous le passez. Mais il y a d’autres films en développement et je suis impatient de voir ce qu’il va leur arriver »a-t-il confié.

En ce qui concerne le fait d’être comparé à Leonardo DiCaprio, l’acteur se dit confus. Il a déclaré: « Je suis un peu confus… Mais, ouais, il y a des trucs qui se passent dans le monde de DC »